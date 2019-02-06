حكم عراقي يقود مباراة ببطولة الاندية العربية

2019/02/06 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، عن اسناد مهمة إدارة مباراة فريقي الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي التونسي، الى الحكم العراقي مهند قاسم.وذكر الاتحاد في بيان اطلعت عليه "الغد برس"، انه قرر إسناد مهمة إدارة مباراة الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي التونسي، في إياب ربع نهائي البطولة العربية للأندية، يوم الجمعة المقبل، إلى الحكم العراقي مهند قاسم.

وكان الفريق التونسي قد فاز في لقاء الذهاب خارج الديار أمام الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد.ومن المقرر ان تحل بعثة فريق الرجاء البيضاوي اليوم الأربعاء في تونس.

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