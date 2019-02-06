هل سيعود نظام التصويت الالكتروني الى البرلمان؟

2019/02/06 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون سلام هادي، الاربعاء، وجود توجه في مجلس النواب لاعادة تفعيل نظام التصويت الالكتروني، لافتاً الى ان النظام الجديد سيكون الفيصل في التصويت واكتمال النصاب داخل البرلمان.وقال هادي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك نسبة 90% ان يصبح نظام التصويت داخل البرلمان الكترونياً، حيث هناك عمل متواصل لاعادة تفعيل […]

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