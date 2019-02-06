بعد الأردن.. مصر تتجه لنفط العراق

2019/02/06 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن بلاده بصدد تجديد اتفاقية استيراد النفط الخام من العراق، بواقع مليون برميل شهريا، خلال 2019، وهي ذات الكمية المتفق عليها في 2018.

وأضاف "الملا" في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أمس الثلاثاء، أن الهدف من تجديد الاتفاقية مع العراق هو تدبير الإمدادات اللازمة للاستهلاك المحلي.وفي 2017، وافقت مصر على شراء 12 مليون برميل نفط سنويا من العراق، بموجب اتفاق توصلت إليه حكومتا البلدين نهاية 2016.ولدى العراق ومصر والأردن، اتفاق على مد خط أنبوب نفط من حقول البصرة حتى ميناء العقبة أقصى جنوب الأردن.وأعلنت مصر في فبراير/شباط 2018، أنها تستهدف زيادة إنتاجها من النفط الخام بنسبة 38.4 بالمائة إلى 900 ألف برميل يوميا بنهاية 2018، مقابل 650 ألفا يوميا حينذاك.يشار الى ان العراق والأردن أتفقا مؤخراً على تزويد الأخير من النفط الخام العراقي بواقع 10 الآف برميل يومياً بواسطة الشاحنات من حقول كركوك على أساس معدل سعر خام برنت الشهري ناقصاً 16 دولاراً للبرميل الواحد هي فرق الكلف وفرق المواصفات.انتهى

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