ميسي ضمن قائمة برشلونة في كلاسيكو كأس إسبانيا

2019/02/06 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمباراة ريال مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو”، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.وشهدت قائمة برشلونة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تعافيه من إصابته في مباراة فالنسيا الماضية، بينما يواصل الفرنسي عثمان ديمبلي غيابه.وجاءت قائمة برشلونة […]

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