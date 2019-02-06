وزير التخطيط يبحث الخطط الاستراتيجية لإعادة تأهيل مناطق المكون الإيزيدي مع النائب السابقة فيان دخيل

2019/02/06 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، السيدة فيان الدخيل النائب السابقة عن المكون الإيزيدي، في مجلس النواب العراقي، وجرى خلال اللقاء بحث الخطط الاستراتيجية لإعادة تأهيل المناطق المحررة بشكل عام، ومناطق المكون الإيزيدي بشكل خاص.وبين الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء، رؤية الوزارة في ملف إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وإعادة تأهيل النازحين، وتعويضهم عن المعاناة التي قاسوها خلال ايام النزوح، مشدداً على أهمية مساهمة السلطة التشريعية، في هذا الملف الحيوي، من خلال تشديد رقابتها ومتابعتها لعمل الجهات التنفيذية المعنية في ذلك.من جانبها اعربت السيدة فيان دخيل عن تقديرها العالي لجهود السيد الوزير وتوجيهاته بشمول المكون الايزيدي بالاهتمام والرعاية، مؤكدة ان هذا التوجه من شأنه ان يحقق الاستقرار ويعيد السلم المجتمعي في المناطق ذات الالوان المتعددة وضمان العيش الكريم لابنائها.

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