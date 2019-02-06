مفوضية الانتخابات توزع 5 الالف بطاقة ناخب في ميسان

2019/02/06 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ميسان جعفر كاظم، اليوم الأربعاء، الشروع بتوزيع بطاقات الناخب على المواطنين للذين لم يستلموا بطاقاتهم في الانتخابات السابقة.

وقال كاظم، في تصريح صحفي، إن المكتب شرع أيضاً بتحديث سجلات الناخبين لغير المسجلين بايو مترياً من خلال إطلاق الفرق الجوالة والفرق الثابتة التي تتوزع على الدوائر الحكومية وتستهدف المراجعين من المواطنين.

وفيما يخص الناخبين بالتصويت الخاص، أكد كاظم إن مكتب المفوضية شرع بإعادة بطاقات الناخب للمصوتين بالتصويت الخاص بعد إن سحبت منهم عقب الانتخابات السابقة.

وتابع، إن المفوضية دعت الجهات الأمنية لحث منتسبيها لاستلام بطاقاتهم، لافتا إلى إن مكتب المفوضية استطاع لغاية الآن توزيع 5000 من أصل 30 ألف بطاقة ناخب مخصصة للتصويت الخاص.

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