2019/02/06 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..ألقت دورية تابعة لإدارة الأمن الجنائي السوري، القبض على عصابة امتهنت القتل والخطف وترويع المواطنين في ريف دمشق.وقالت صحيفة الوطن السورية نقلا عن رئيس مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في ادارة الامن الجنائي سعد عثمان ان “العصابة كانت تمارس جرائمها منذ عام 2012″، مبينا انه “بعد المتابعة والتحري ونصب الكمائن، تم القبض على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا..



كمين في دمشق يطيح بعصابة للخطف alansaar.

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