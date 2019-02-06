2019/02/06 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..بحث وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف، في طهران مع المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا،​ غير بيدرسن، أحدث تطورات الوضع في سوريا.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم والإصلاحات السياسية ومحاربة الإرهاب وانسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستمرار التعاون الإيراني مع الأمم المتحدة لتسوية المشاكل العالقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف وبيدرسن يبحثان اخر تطورات الوضع في سوريا alansaar.

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