الحلبوسي: استهداف المشاهير تقف ورائه أسباب جنائية ولا يندرج في دائرة الجريمة المنظمة

2019/02/06 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إن استهداف الشباب المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تقف ورائه أسباب جنائية ولا يندرج في دائرة الجريمة المنظمة.

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