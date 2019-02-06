دورتموند يودع كأس ألمانيا بعد هزيمة بركلات الترجيح أمام بريمن

2019/02/06 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شهاب الليلي، مدرب الأفريقي التونسي، الأحد، استقالته من تدريب الفريق عقب خسارة مذلة 8-صفر أمام مازيمبي من الكونجو الديمقراطية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ومني الأفريقي بأكبر هزيمة في تاريخ دور المجموعات في دوري الأبطال أمام مستضيفه مازيمبي ضمن منافسات المجموعة الثالثة أمس السبت.

وقال الليلي لمحطة موزاييك الإذاعية التونسية الخاصة، “أعلن رسميا استقالتي من تدريب الفريق.



عندما يقع حادث خطير يستقيل المسؤول الأول..



الاعتذار لا يكفي”.

وبدا الأفريقي، العائد للظهور في دور المجموعات لدوري الأبطال بعد غياب 22 عاما، مستسلما أمام مستضيفه ولم يظهر أي مقاومة ليتلقى أثقل هزيمة في تاريخه.

وتابع الليلي “تحدث هذه الهزيمة مرة كل مئة عام ولا أرغب أن أكون شريكا فيها وبالطبع لم أكد أود حدوثها لفريق عريق وكبير مثل الأفريقي”.

وأوضح المدرب أنه لم يجد تفسيرا للانهيار الكبير لفريقه قائلا “انهار الفريق بالكامل”.

ولا يزال جمهور الافريقي صاحب الشعبية الكبيرة يعيش وقع الصدمة بعد أن كان يمني النفس بمواصلة مشوار البطولة التي فاز بلقبها مرة واحدة عام 1991.

ووصفت الصحف التونسية الهزيمة بأنها فضيحة ووصمة عار في تاريخ النادي.

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