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تعرف على تفاصيل الخطة الخدمية في منطقة المعامل

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تعرف على تفاصيل الخطة الخدمية في منطقة المعامل

الأربعاء 6 فبراير 2019 - 10:05

الصورة من الارشيف

كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، عن الخطة الخدمية الخاصة بقضاء المعامل، مبيناً ان الخطة تشمل بناء مستشفى واكساء الطرق وتبديل و ربط انابيب المياه.

وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح صحفي ان "هناك مشاريع عدة سيتم العمل عليها خلال العام الجاري منها مايتعلق بالمدارس واكساء الطرق، حيث تم اعداد خطة متكاملة لذلك في قضاء المعامل بالاضافة الى اكمال المشاريع المتوقفة".



واضافت ، أن "خط المجاري (خط مهاوش) في قضاء المعامل سيتم انجازه خلال العام الجاري، بالاضافة الى تبليط شوارع (77، 80) والطريق السياحي، كما ستدخل ثلاث محلات في المعامل الى الخطة لغرض الاكساء ومنها البتول ومحلة 877 في الرشاد ومحلة 771 ومنطقة الولداية، وايضاً محلات حي النصر الثانية (73 و75)، كما سيتم انشاء بناية لقضاء المعامل وقائممقامية". واوضحت الازيرجاوي، ان "محافظة بغداد تعمل على انشاء مستشفى حسينية المعامل، بالاضافة تغيير الخط الناقل للمياه المار بالكلية العسكرية، حيث تم اعداد خطة للقضاء، ولم يبق غير حصول المحافظة على ميزانيتها من اجل المباشرة".



انتهى .



م ك

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