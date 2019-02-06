تعرف على الحدود الادارية لبلدية محافظة بغداد

2019/02/06 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الامانة في بيان ،تلقت الغدير نسخة منه، أن "الحدود البلدية هي ضمن واجباتها وتتضمن 14 دائرة بلدية اضافة الى بلدية المنطقة الخضراء وشارع المطا، كما ان دائرتي ماء ومجاري امانة بغداد تختلف عن مديريتي الماء والمجاري في المحافظة والتي من واجباتها (اي المحافظة) عدد من الأقضية والنواح منها جسر ديالى والمدائن والحسينية ودور حمادي شهاب وسبع البور وأبو غريب والنهروران وغيرها".وأشارت الامانة، إلى أن "حدودها تمتد حتى قوس بوب الشام شرقاً مروراً بجسر المثنى وحدود بلدية الشعلة لتمر بحي البكرية التابع لمنطقة الغزالية المحاذي لقضاء ابو غريب وصولا لحدود بلدية الرشيد وتمثل (أقواس الدورة) الحد الفاصل بين حدود الامانة والمحافظة".انتهى .م ك

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