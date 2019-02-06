إخماد حريق إندلع أعلى بناية مضيف الامام علي عليه السلام في النجف

2019/02/06 | 10:20

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النجف – عراق برس- 6 شباط / فبراير: أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، الثلاثاء، اخماد حريق اندلع اعلى بناية مضيف الامام علي عليه السلام منذ الدقائق الاولى لنشوبه “.

وتابعت المديرية في بيان لها ، ان ” فرقها تمكنت من اخماد الحريق وبرغم ارتفاع المبنى إلا ان رجال الدفاع المدني كانت غيرتهم تسابقهم لإخماده وانهاء الحادث بعد تطويق النيران ومنع انتشارها والحيلولة وقوع خسائر مادية او بشرية” من دون تفاصيل اكثر عن اسباب اندلاع الحريق .



انتهى اح

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