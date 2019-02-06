إحباط عملية كبيرة لتهريب الاثار النادرة والقبض على ثلاثة مهربين في بغداد

2019/02/06 | 10:21

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بغداد – عراق برس- 6 شباط / فبراير: اعلن مركز الإعلام الأمني ، ان ” مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على عصابة مكونة من 6 متهمين تقوم بالمتاجرة بالآثار وبالجرم المشهود “.





ولفتت الى ان ” العملية تمت بعد نصب كمين محكم لهم وسط بغداد، حيث ضبط بحوزتهم 3 قطع اثارية، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم “.

وكانت السلطات الأردنية، اعادت ، السبت، الماضي 1300 قطعة أثارية نادرة إلى الحكومة العراقية، تسلمها رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي.



وعبَّر عبد المهدي في بيان، عن “خالص شكره لرئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، عمر الرزاز، لوضع اليد على هذه الآثار المهربة، وإعادتها إلى العراق وان هذه الآثار النادرة وإن كانت عراقية، لكنها ملك للإنسانية، وإعادتها مكسب للعراق والأردن ، وتم توقيع محضر تسليم القطع الأثرية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت في منطقة الحدود المشتركة”.



انتهى أح

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