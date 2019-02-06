شاهد.. قمصان خاصة للاعبي برشلونة في الكلاسيكو

2019/02/06 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستقبل نادي برشلونة نظيره ريال مدريد، اللية، على ملعبه "كامب نو".

ويتلقى الفريقان في مواجهة الكلاسيكو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي

كأس ملك إسبانيا.

وأفاد الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر "تويتر"، أن لاعبي الفريق

سيرتدوا قمصان تحمل أساميهم باللغة الصينية احتفالا برأس السنة

الصينية.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم 27 من

شهر فبراير الجاري.

وسيلتقي الفريقان مجددًا يوم 2 من شهر مارس القادم في إطار منافسات

الليجا، على ملعب البرنابيو.

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