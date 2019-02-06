ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين هينس بلاسخارت تصل النجف بعد قليل

2019/02/06 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أفادت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم الأربعاء، بأن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين هينس بلاسخارت، ستصل الى محافظة النجف بعد قليل.وذكرت المكتب الاعلامي لمطار النجف، في تصريح مقتضب تلقته "الغد برس"، ان "مطار النجف الدولي سيستقبل بعد قليل الطائرة التي تقل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين هينس بلاسخارت".

ومن المتوقع أن تزور بلاسخارت المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لبحث عدد من الملفات المهمة في الجانب السياسي والأمني والاقتصادي.يشار الى ان الفريق الاممي المكلف بالتحقيق في جرائم تنظيم داعش، زار في 23 كانون الثاني المنصرم، المرجع الأعلى علي السيستاني في النجف، وذكر مكتب المرجع في بيان نشر على موقعه الالكتروني، إن "السيستاني استقبل المستشار الخاص ورئيس الفريق التابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش وجمع الادلة بشأنها، كريم خان، والخبيرة القانونية في الفريق نيكول الخوري".وبين ان المرجع "رحّب بتشكيل هذا الفريق الاممي وأكّد على اهمية توثيق جرائم داعش، كما تم توثيق جرائم النازيين وضرورة محاسبة مرتكبيها وتعريف العالم بمدى خطورة هذه الفئة الارهابية على الانسانية عامة".وطالب السيستاني "ببذل مزيد من الاهتمام بالجرائم البشعة التي استهدفت مكونات معينة كالايزيديين في سنجار والمسيحيين في الموصل والتركمان في تلعفر، لا سيما جرائم سبي النساء وبيعهن واغتصابهن".وشدد على "اهمية حماية الشهود الذين يتعاونون مع الفريق الدولي بإبعاد المخاطر عنهم، لا سيما الذين يسكنون في المناطق التي لا تزال توجد فيها عناصر غير ظاهرة للتنظيم الارهابي".واكد السيستاني على "ضرورة الاهتمام بتطبيع الاوضاع في الاماكن التي تضررت بالحرب واعادة النازحين الى مناطقهم بعد اعمارها وتوفير الخدمات فيها، وهذا وان كان واجب الحكومة العراقية ولكن على المجتمع الدولي مساعدتها في انجازه".واشار البيان الى ان "كريم خان طلب من المرجع السيستاني توجيه ضحايا داعش لا سيما من النساء بمزيد من التعاون مع الفريق الاممي وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لعملهم".

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