قراصنة يخترقون موقع حركة سياسية عراقية ويوجهون رسالة تهديد لعبد المهدي

2019/02/06 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض موقع حركة "إرادة" على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الاربعاء الى اختراق من قبل قراصنة الكترونيين على ما يبدو انهم عراقيون.

ويرأس الحركة حنان الفتلاوي النائب السابق في البرلمان العراقي.

وترك المخترقون رسالة تهديد على صفحة الحركة وجهت الى القائد العام للقوات المسلحة الدكتور عادل عبد المهدي.

وجاء في الرسالة "انا انسان لدي موهبة كبيرة تنفع الحكومة العراقية".

واضاف كاتب الرسالة ان "لم يتم استغلال موهبتي سأجعلها لعبة في جميع مواقعكم".

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