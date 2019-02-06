البصرة:تظاهرة احتجاجية لمزارعي الطماطم للمطالبة بتطبيق قرار منع استيرادها

2019/02/06 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شارك العشرات من مزارعي الطماطم في البصرة، الأربعاء، في تظاهرة للمطالبة بتطبيق قرار منع استيراد الطماطم من دول الجوار، وعبروا عن احتجاجهم من خلال قطع أحد الطرق المؤدية إلى حقل نفطي.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة ضياء الباهلي ، إن “العشرات من المزارعين وأصحاب مزارع الطماطم في قضاء الزبير خرجوا في تظاهرة احتجاجية قرب موقع تسويق المحاصيل الزراعية (العلوة) للمطالبة بإيقاف تدفق الطماطم من دول الجوار وتطبيق قرار وزارة الزراعة بمنع استيرادها لحين انتهاء الموسم”.

ولفت البهادلي، إلى أن “كميات كبيرة من الطماطم المستوردة تصل الى أسواق البصرة والمحافظات الأخرى، مما انعكس سلباً على قدرة المزارعين العراقيين على تسويق محاصيلهم بأسعار مناسبة”.وأضاف، أن “المشاركين في التظاهرة قطعوا بشكل جزئي ومؤقت أحد الطرق المؤدية الى حقل الرميلة النفطي تعبيراً عن احتجاجهم”، مشيراً إلى أن “مزارعي الطماطم بصدد القيام بمزيد من الاحتجاجات السلمية في حال عدم التزام المنافذ الحدودية بقرار وزارة الزراعة المتعلق بحظر استيراد الطماطم”.

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