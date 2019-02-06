اليوم العالم على موعد مع كلاسيكو الارض بمشاركة ميسي

2019/02/06 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سوف يكون سكان العالم اليوم، على موعد مع “كلاسكو الارض” بين فريقي برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب كامب نو معقل (البرشا).

وكان عشاق برشلونة يعتريهم القلق من عدم مشاركة قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نتيجة تعرضه لإصابة خلال مواجهة فالنسيا الأخيرة في الليجا التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، لكن البرغوث تعافى وأصبح جاهزًا للمشاركة، وتواجدا في قائمة البلوجرانا للقاء.

وكان ميسي قد غاب عن كلاسيكو الدور الأول في الليجا، في أكتوبر الماضي، بداعي الإصابة التي تعرض لها في الكتف، والذي فاز به البارسا بنتيجة (5-1).





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