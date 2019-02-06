العراق يشارك ببطولة آسيا للدراجات

2019/02/06 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اعلن الاتحاد العراقي المركزي للدراجات، اليوم الاربعاء، مشاركة المنتخب الوطني للعبة في بطولة آسيا المقبلة.وقال رئيس اتحاد اللعبة محمود عزيز لـ"الغد برس"، إن "المنتخب الوطني للدراجات سيشارك في بطولة آسيا للعبة، التي من المقر ان تحتضنها اوزبكستان خلال شهر نيسان المقبل".

وأوضح عزيز ان "الاتحاد سيختار تشكيلة المنتخب الوطني لبطولة آسيا، في ضوء بطولة العراق المقبلة، والنتائج المتحققة فيها".

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