مديرية شهداء كربلاء تدعو ذوي الشهداء مراجعة المؤسسة لغرض التعين

2019/02/06 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية شهداء كربلاء تدعو ذوي الشهداء مراجعة المؤسسة لغرض التعيندعا رئيس لجنة متابعة معاملات المفصولين السياسيين في مديرية شهداء كربلاء المقدسة هاشم شبَّر، اليوم الأربعاء، ذوي الشهداء الذين قدموا معاملاتهم في مديرية خزينة كربلاء لغرض التعيين إلى مراجعة خزينة كربلاء لإكمال إجراءات تعيينهم في الوزارات التي تم تنسيبهم فيها.

وقال شبّر في تصريح تلقت وكالة النبأ الاخبار نسخة منه، إن "عدد ذوي الشهداء المتعينين عن طريق مؤسسة الشهداء من المفصولين السياسيين قد بلغ 700 موظف".

وتابع، انه "يتوجب مراجعة ذوي الشهداء إلى خزينة كربلاء للتأكد من أسماؤهم والوزارة التي تم تعيينهم فيها واستلام الأوامر الإدارية الخاصة بتعيينهم فضلاً عن الاطلاع على قوائم أسماء المصادق على قراراتهم من ذوي الشهداء، والمرفوضين، والمرفوعة أسماؤهم إلى الوزارات".انتهى/ ف

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