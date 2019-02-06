هبوط أسعار النفط ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

2019/02/06 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء، من أعلى مستوى في شهرين، مع تسلل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي من جديد إلى السوق في الوقت الذي ضغط فيه أيضا ارتفاع الدولار.يأتي هذا بعد يوم واحد على نشر بيانات أظهرت انخفاضا في طلبيات المصانع الأميركية، وهو ما أ ثار مخاوف من ضعف الطلب على الخام في 2019 وفقا لما قاله محللون.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا إلى 62.12 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 63.63 دولار في اليوم السابق.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 82 سنتا إلى 53.74 دولار، بنسبة انخفاض 1.5 بالمئة بحلول الساعة 1903 بتوقيت غرينتش.



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