الأرض من خلف القمر.. صورة تحبس الأنفاس

2019/02/06 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق من الهواة من التقاط صورة مذهلة على نحو غير عادي للكرة الأرضية مستخدمين القمر الصناعي الصيني

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