مبعوثة الأمم المتحدة تصل الى النجف للقاء الإمام السيستاني

2019/02/06 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} وصلت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينس بلاسخارت، الى محافظة النجف الأشرف.

وأفاد مراسل وكالة {الفرات نيوز} بان المبعوثة الاممية وصلت صباحاً الى المحافظة عبر مطار النجف الدولي".وستلتقي بلاسخارت – هولندية الأصل- المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد الإمام علي السيستاني لبحث آخر التطورات في العراق وملف النازحين.انتهىبواسطة..



حيدر الأسدي

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