الحلبوسي يردُّ على مطالبات جعل أغنية كاظم الساهر

2019/02/06 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، لا يمانع في أن تكون أغنية كاظم الساهر "سلام عليك"، نشيداً وطنياً"، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يقدم أي طلب نيابي بهذا الخصوص".وقال الحلبوسي، في مقابلة مع محطة "بي بي سي" البريطانية، إن "أسباباً جنائيةً تقف وراء استهداف المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يندرج في إطار الجريمة المنظمة"، مشيراً إلى أن العراق بلد عشائري، وقتل هؤلاء الشباب يأتي بدافع الجريمة وليس لأسباب أخرى".وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي أن "حالات استهداف المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لا تقع ضمن دائرة الاستهداف المباشر، وإنما استثنائية وقد يكون للبيئة التي يعيش فيها الفرد دور في ذلك".وناشد الحلبوسي بـ"ضرورة حماية هؤلاء الشباب، وبالخصوص الذين قرروا البقاء في العراق وتحمل تبعات هذا القرار على العكس من الذين غادروا في المواقف الطارئة".وفي سياق آخر، كشف الحلبوسي أنه "لا يمانع أن تكون أغنية كاظم الساهر (سلام عليك)، نشيداً وطنياً"، وأوضح أنه "يحبذ أن يكون هنالك تنافس على النشيد الوطني".لافتاً إلى أن "كاظم الساهر من الفنانين الذين نفتخر بهم أمام العالم لأنه أوصل رسالة العراق الإنسانية".وأردف رئيس مجلس النواب العراقي أن "هنالك دعم مجتمعي وسياسي لاختيار أغنية كاظم الساهر، لكن إلى الآن لم يقدم أي طلب نيابي في هذا الإطار".

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