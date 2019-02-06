ادارة القوة الجوية تكشف لــ

2019/02/06 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الانباء التي اشيعت على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم مدرب فريق الكرة باسم قاسم استقالته من تدريب الصقوربشكل رسمي .

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