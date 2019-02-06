مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

2019/02/06 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدّدت مجموعات يهودية متطرفة، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام مجموعة من المستوطنين بصلوات وشعائر تلمودية علنية في منطقة “باب الرحمة” بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل المسجد الأقصى، وسط حراسة معززة من قوات الاحتلال، التي تمنع المصلين وحتى حراس وسدنة المسجد المبارك الاقتراب من المنطقة، تحت طائلة الاعتقال والإبعاد عن المسجد.

كما قام المستوطنين بجولات استفزازية في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول المعبد والهيكل المزعوم قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة.

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى قبل قليل

Gepostet von ‎مركز إعلام القدس‎ am Dienstag, 5.



Februar 2019

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