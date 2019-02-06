النظام التعليمي الأردني.. محاولات من التطوير تناسب متطلبات العصر التكنولوجية

2019/02/06 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحتل أهمية التكنولوجيا في التعليم حيزا واسعا من محاولات تطوير العملية التعليمية في الأردن، حيث تتركز الجهود على كيفية الإستفادة من الطرق العديدة التي يمكن استخدامها لتحسين الخبرة التعليمية للطالب.

وفي عصرنا الرقمي يبدو واضحا أن الحاجه إلى تطوير المناهج والطرق التعليمية لتتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجية أصبحت أكبر وأهم وأكثر قابليه للتطبيق.

وقال سمير مراد، وزير العمل الأردني: “مخرجات التعليم هي المدخل إلى سوق العمل ولذلك فنحن نؤمن ان تطور التعليم ليشمل التكنولوجيا سواء التكنولوجيا في التعليم او تعليم التكنولوجيا محور أساسي في تطور احتياجات سوق العمل”.

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