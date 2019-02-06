اعتقال “مُتهَمين” وضبط اعتدة في مناطق متفرقة من الانبار

2019/02/06 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تمكنت القوات الامنية ضمن قاطع عمليات الانبار، الاربعاء، من القاء القبض على شخصين بتهمتين متختلفتين، كما ضبط كمية من الاعتدة من العبوات الناسفة والمواد المُفجرة وقنابر الهاون.وذكر مركز الاعلام الامني في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (6 شباط 2019)، أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار اعتقلت متهماً بقضايا إرهابية […]

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