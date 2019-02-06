وزير الثقافة والشباب الأردني: اتفاقية التعاون مع العراق تشكل نقلة نوعية

2019/02/06 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكد وزير الثقافة والشباب الأردني محمد سليمان ابو رمان، ان اتفاقية التعاون مع العراق ستشكل نقلة نوعية وتعزز التعاون بين البلدين في قطاعات الرياضة والشباب.وقال ابو رمان في تصريح للموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة العراقية، تابعته /المعلومة/ إنه “بعد وصوله الى العاصمة بغداد لتوقيع اتفاقية التعاون، ان 2019 سيكون عام التبادل الشبابي […]

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