وزراء خارجية دول التحالف الدولي يلتقون في واشنطن تمهيداً لاجتماع ميونخ

2019/02/06 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيليعقد وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، محادثات في واشنطن، في وقت يواجه فيه التحالف تقلبات بسبب الإعلان الأميركي المفاجئ الانسحاب من سوريا.وأفادت الخارجية الأميركية بأن الاجتماع سيجري برئاسة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، و"سيتناول فيه الوزراء المرحلة المقبلة من الحملة في العراق وسوريا، الهادفة إلى منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية عن طريق المساعدة في مجال الاستقرار والأمن".كما يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش في 15 شباط/فبراير في مدينة ميونخ الألمانية، على هامش مؤتمر دولي للأمن.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، فجر اليوم الأربعاء، في خطابه حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي، أن كافة الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا والعراق قد استعيدت.

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