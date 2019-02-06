2019/02/06 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..شدد عضو تكتل “ لبنان القوي” النائب روجيه عازار، على العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر.وقال عازار في تصريح له إن “ذكرى التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر هي مناسبة لإعادة تأكيد استمرار هذا الحلف الاستراتيجي من دون أن يذوب أحدنا بالآخر”.ولفت الى “وجوب تطبيق بنود الوثيقة التي تتبدى كحاجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عازار يؤكد أهمية العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر alansaar.

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