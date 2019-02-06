2019/02/06 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..يتحدث، اليوم الاربعاء، الأمين العامُّ لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله خلال مهرجان “الاربعون ربيعاً” في جنوب لبنان.وذكرت وسائل اعلام لبنانية، ان المهرجان يُقيمُهُ حزبُ الله لمناسبةِ لانتصارِ الثورةِ الاسلاميةِ المبارَكَة في ايرانَ وذلكَ عندَ الساعةِ السادسةِ والنصفِ من مساءِ اليومِ في مَجمَعِ سيدِ الشهداءِ عليهِ السلام في الضاحيةِ الجَنوبيةِ لبيروت.وتتواصل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



السيد نصر الله يتحدث في مهرجان “الاربعون ربيعاً” alansaar.

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