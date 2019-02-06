وزير الخارجية الايراني: اميركا تدعم الدكتاتوريين والسفاحين الذين لم يخلفوا سوى الدمار في المنطقة

2019/02/06 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، اميركا تدعم الدكتاتوريين والسفاحين والمتطرفين الذين لم يخلفوا سوى الدمار في المنطقة. جاء ذلك في تغريدة كتبها

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