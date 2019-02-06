2019/02/06 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف: موسكو ستنسحب من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بعد ستة أشهر ردا على انسحاب الولايات المتحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/06 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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