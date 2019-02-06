لجنة نيابية تعتزم استضافة وزير التجارة بشأن البطاقة التموينية

2019/02/06 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حسن الكناني، الأربعاء، عن قرب استضافة وزير التجارة محمد هاشم العاني لبحث تعثر توزيع مفردات البطاقة التموينية.وقال الكناني في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “ستيتضيف وزير التجارة بعد انتهاء العطلة التشريعية للوقوف على أسباب تعثر توزيع مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا […]

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