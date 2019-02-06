العلاقات العربية الأوروبية: اجتماعات بروكسل تبخّر وعود قمة القاهرة

2019/02/06 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن حسم قادة الاتحاد الأوروبي، في شهر سبتمبر 2018، خلال اجتماع في النمسا مسألة عقد قمة مع الجامعة العربية في القاهرة،

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