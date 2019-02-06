2019/02/06 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل في الأردن طرفا النزاع في اليمن لليوم الثاني جولة المباحثات الثانية للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان.

وأفادت مراسلة الغد: “أمس جرت اجتماعات ثنائية ما بين ممثلي الأمم المتحدة مع كل من وفد الحكومة اليمينة الشرعية على حدى ومع وفد جماعة الحوثي اجتماعا آخر منفصلا”.

وأضافت: “اليوم انطلقت منذ قليل اجتماعات ما بين الوفدين لمناقشة الملاحظات والرد على الملاحظات التي تم تسجيلها”.

وأتبعت: “لا زال هناك خلاف على بعض الأسماء وبحسب الحكومة اليمينة فإن هناك قائمة من الأسماء ترفض جماعة الحوثي الاعتراف بها بينما وبحسب ما أكد أمين عام وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأنه تجري الآن محاكمات لهؤلاء الأشخاص”.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواصل المباحثات اليمنية في الأردن بشأن تبادل الأسرى) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواصل المباحثات اليمنية في الأردن بشأن تبادل الأسرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).