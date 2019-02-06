عبد المهدي يبحث مع مسؤولة اممية ملف ازالة الالغام من الموصل

2019/02/06 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت "الغدير"، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل صباح اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة مساعدة العراق جينين هينيس سشارت".واضاف انه "جرى بحث التعاون في المجالات الانسانية، كما تم استعراض ايجاز بعثة الامم المتحدة حول العراق الى مجلس الأمن الدولي ، وأعمال ازالة الالغام في الموصل، الى جانب أهم البرامج والأنشطة المستقبلية للبعثة الدولية".انتهى .م ك

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