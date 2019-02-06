2019/02/06 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي شعب آخر.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقى/ الأنصار/ نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المھدي استقبل، اليوم، محافظ البنك المركزي الایراني عبد الناصر ھمتي والوفد المرافق له”.ونقل البيان عن عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي لمحافظ المركزي الإيراني : بغداد لن تكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد طهران alansaar.

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