الخزعلي يشدد على مراجعة الوجود العسكري الاجنبي في العراق 'وفقاً للدستور'

2019/02/06 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:شدد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، على مراجعة الوجود العسكري الاجنبي في العراق، مؤكدا على ان حركته وتحالف الفتح يرفضان الوجود الامريكي في البلاد.

وقال الخزعلي في تصريح لـ"الغد برس"، ان "موقفنا واضح من التواجد الاجنبي على الاراضي العراقية، ويجب ان يتم مراجعته ومعرفة عدده ونوعيته واماكن تواجده بالشكل الذي يؤدي الى الهدف الذي يسمح به الدستور العراقي هو مساعدة القوات الامنية العراقية في الاستشارة والتدريب".واشار الى ان "موضوع التواجد العسكري الامريكي في العراق انتقل الى خطوة متقدمة وهو ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كشف عن الاسباب الحقيقية لهذا التواجد، والبرلمان ملزم بحسم هذا الموضوع".واكد الخزعلي على ان "كتلة صادقون وتحالف الفتح يرفضان من حيث المبدأ اي تواجد عسكري اجنبي على الاراضي العراقية يخالف الدستور ويمس السيادة الوطنية وهذه مسألة غير قابلة للنقاش".وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق انه "لابد من وجود قاعدة عسكرية امريكية في العراق لمراقبة ايران"، وهو ما اثار استياء وحفيظة العديد من الكتل السياسية.

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