رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة يصل الى البرلمان

2019/02/06 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وصل رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة، اليوم الأربعاء، الى البرلمان.وقال مراسل "الغد برس"، إن رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة وصل قبل قليل، الى مبنى مجلس النواب.واضاف ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كان في استقبال الطروانة.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة وصل ، امس الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

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