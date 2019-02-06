2019/02/06 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي, عن توفر معلومات بقيام الأميركيين بنقل عناصر مجرمي “ داعش” إلى أفغانستان .وقال اللواء صفوي في كلمة له في كلية الجغرافية بجامعة طهران, إن “بعض الخبراء الاستراتيجيين في اميركا اقروا بخطا استراتيجية أميركا في غزو العراق وافغانستان والتي تسببت في القضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الإمام الخامنئي يكشف عن قيام الأمريكان بنقل “الدواعش” إلى أفغانستان alansaar.

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