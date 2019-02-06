رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره الاردني

2019/02/06 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاربعاء، نظيره الاردني عاطف الطروانة.

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