ميناء ام قصر الشمالي يستقبل باخرة اختصاصية محملة برافعات جسرية

2019/02/06 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ميناء ام قصر،اليوم الاربعاء، الباخرة الاختصاصية التي تحمل معدات ثقيلة تضم رافعات جسرية.

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