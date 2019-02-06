الإمارات تكشف تفاصيل القبض على شاب بريطاني ارتدى قميص منتخب قطر

2019/02/06 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:ردت الحكومة الإماراتية، اليوم الاربعاء، على التقارير التي تحدثت عن إلقاء القبض على شاب بريطاني بتهمة إبداء التعاطف مع قطر خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم التي استضافتها مؤخرا.

وأصدرت الحكومة الإماراتية بيانا، نفت فيه صحة هذه التقارير، وقالت إنه "متهم بالتقدم ببلاغ كاذب للشرطة يتعلق بتعرضه لاعتداء"، وذلك وفقا لـ"رويترز".وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ذكرت أن "الشاب علي عيسى أحمد احتجز بتهمة إبداء التعاطف مع قطر بسبب ارتداء قميص المنتخب القطري خلال مباراة في البطولة".وذكر البيان، إن "أحمد، الذي يحمل أيضا الجنسية السودانية، توجه إلى مركز للشرطة في إمارة الشارقة للإبلاغ عن تعرضه لمضايقات واعتداء من مشجعين للمنتخب الإماراتي".وأضاف ان "الشرطة نقلته إلى مستشفى حيث خلص الطبيب الذي فحصه إلى أن الإصابات التي ألمت به لا تتوافق مع روايته بشأن الأحداث ويبدو أنها ناجمة عن إصابته لنفسه".واشار البيان الى ان "أحمد اعترف في وقت لاحق بالإدلاء ببلاغ كاذب وإضاعة وقت الشرطة بعد توجيه الاتهامات له يوم 24 كانون الثاني، مضيفا أنه سيمثل للمحاكمة أمام القضاء الإماراتي".وعلقت وزارة الخارجية البريطانية على الخبر، وقالت إنها "تحاول تقديم المساعدة للمواطن البريطاني، وأنها تتواصل مع السلطات الإماراتية بشأن هذا الموضوع".وأصبح إبداء التعاطف مع قطر جريمة يعاقب عليها القانون في الإمارات منذ حزيران 2017، عندما قررت مع السعودية والبحرين ومصر، قطع العلاقات بسبب مزاعم دعمها للإرهاب، فيما تنفي الدوحة هذه المزاعم.

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