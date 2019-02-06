وزير الإعمار ريكاني يزور محافظة واسط

2019/02/06 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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زار وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني اليوم الاربعاء، محافظة واسط.

وقال مصدر , ان “وزير الاعمار والاسكان زار المحافظة للاطلاع على المشاريع المنفذة في اقضية المحافظة”.

واضاف ان “محافظ واسط محمد جميل المياحي كان في استقبال الوزير وحضر اللقاء عدد من مدراء الدوائر وعدد من أعضاء مجلس المحافظة”، مشيرا الى انه “من المؤمل ان يعقد الوزير مؤتمرا صحفيا في المحافظة”.





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