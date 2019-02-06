متنبئ جوي:عواصف وامطار ومنخفض جوي ابتداءً من اليوم

2019/02/06 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، هطول امطار متوسطة الشدة ابتداءً من اليوم في بعض المحافظات، فيما حذر من رياح قوية تضرب العاصمة بغداد الجمعة المقبل.

وقال عطية، في صفحته على “الفيس بوك”، تابعته “الغدير” أن “صوراً التقطت من القمر الصناعي اشارت الى اندفاع السحب من جهة الغرب وهي تشير الى بداية تاثر البلاد بحالة جوية ممطرة خلال اليومين المقبلين والاجواء اليوم، ستكون غائمة بشكل جزئي”مبيناً أن “مناطق غرب الانبار ستشهد امطارا خفيفة”. وأضاف عطية، أن “امطار يوم غد ستشمل الموصل ودهوك والانبار واربيل وكركوك وشمال صلاح الدين مع بعض الغزارة في مناطق متفرقة”. وأشار عطية، إلى أن “الرياح السطحية الجنوبية الشرقية سيكون نشاطها ملحوظا غرب الانبار، فيما يكون يوم غد نشاطها ضعيفا يشمل مناطق متفرقة من الوسط والجنوب”، محذراً في الوقت نفسه من “نشاط الرياح يوم الجمعة في واسط والعاصمة بغداد وبابل وكربلاء وجنوب ديالى والديوانية والنجف وجنوب صلاح الدين، وبشدة اقل في باقي المدن”.

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