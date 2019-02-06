اجتماع وزاري مصغر في واشنطن بشأن سوريا

2019/02/06 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ينعقد في واشنطن اليوم الأربعاء اجتماع وزاري مصغر يرأسه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ويضم ممثلين عن مصر والأردن وفرنسا وألمانيا والسعودية وبريطانيا.

وحسب موقع "الدستور" الأردني، قالت مصادر أمريكية إن اجتماع اليوم سيوفر فرصة للوزراء للتأكيد على بعض النقاط الرئيسية، وخاصة في ضوء مغادرة المبعوث الأممي إلى سوريا دي ميستورا منصبه وتعيين غير بيدرسن مكانه.وأهم هذه النقاط، حسب وزارة الخارجية الأمريكية، هو أن المجموعة المصغرة متحدة وتجمع على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع السوري، وأن تسوية الصراع تتطلب حلا سياسيا.وأشارت الوزارة إلى أن دول المجموعة المصغرة تؤكد دعمها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.وتؤكد المجموعة حسب الخارجية الأمريكية على دعم المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة غير بيدرسن وولايته للقيام بأنشطته بموجب قرار مجلس الأمن 2254 للتسوية السياسية في سوريا.انتهى

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