الحلبوسي يجتمع بنظيره الأردني في مبنى البرلمان

2019/02/06 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، نظيره الأردني عاطف الطراونة والوفد المرافق له في مبنى البرلمان.

وعفد الحلبوسي اجتماعا مع الطراونه في مبنى البرلمان.كما سيعقد الرئيسان عقب اللقاء مؤتمراً صحفياَ مشتركاً في المركز الصحفي بمبنى البرلمان يتسعرضان فيه ابرز مباحثاتها وآفاق التعاون البرلماني بين البلدين.وكان الطراونة قد وصل العاصمة بغداد أمس على رأي وفد نيابي كبير، لبحث سبل تعزيز العمل البرلماني الأردني - العراقي، وتوحيد مواقف المجلسين في الاتحادات العربية والدولية، وتوظيف مواقفهما لخدمة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.انتهى

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